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Неймовірний дебют: Карвахаль став найстаршим автором голу Іспанії на Євро

Владислав Уткін — 16 червня, 13:55
Неймовірний дебют: Карвахаль став найстаршим автором голу Іспанії на Євро

Захисник збірної Іспанії Дані Карвахаль став найстаршим автором голу в історії "червоної фурії" на чемпіонатах Європи.

Про це повідомляє Opta.

Гравець Реала забив гол у ворота Хорватії у першому турі Євро-2024 у віці 32 років і 156 днів. Цікаво, що передачу на Дані віддав наймолодший гравець в історії континентальної першості Ламін Ямал.

Карвахаль перевершив досягнення Сесара Аспілікуети на Євро-2020 (31 рік і 304 дні). Символічно, що Аспілікуета також забив свій гол у ворота "картатих".

Варто зазначити, що цей поєдинок став для Карвахаля дебютним на Євро. Досвічений захисник пропускав чемпіонати Європи у 2016 та 2021 роках через травми.

Збірна Іспанії успішно стартувала на Євро-2024 з розгромної перемоги над Хорватією (3:0). У наступному турі "фурія" зіграє проти Італії, яка напередодні не без проблем переграла Албанію (2:1).

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