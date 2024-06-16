Неймовірний дебют: Карвахаль став найстаршим автором голу Іспанії на Євро
Захисник збірної Іспанії Дані Карвахаль став найстаршим автором голу в історії "червоної фурії" на чемпіонатах Європи.
Про це повідомляє Opta.
Гравець Реала забив гол у ворота Хорватії у першому турі Євро-2024 у віці 32 років і 156 днів. Цікаво, що передачу на Дані віддав наймолодший гравець в історії континентальної першості Ламін Ямал.
Карвахаль перевершив досягнення Сесара Аспілікуети на Євро-2020 (31 рік і 304 дні). Символічно, що Аспілікуета також забив свій гол у ворота "картатих".
Варто зазначити, що цей поєдинок став для Карвахаля дебютним на Євро. Досвічений захисник пропускав чемпіонати Європи у 2016 та 2021 роках через травми.
Збірна Іспанії успішно стартувала на Євро-2024 з розгромної перемоги над Хорватією (3:0). У наступному турі "фурія" зіграє проти Італії, яка напередодні не без проблем переграла Албанію (2:1).