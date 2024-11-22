Карпати вдома мінімально обіграли Колос у матчі-відкритті 14 туру

У п'ятницю, 22 листопада, відбувся стартовий матч 14 туру Української Прем'єр-ліги, в якому Карпати вдома перемогли Колос.

Зустріч завершилася з рахунком 1:0.

Завдяки цій перемозі "леви" піднялися на п'яту сходинку турнірної таблиці УПЛ, маючи в активі 21 заліковий бал. Колос з 13 очками залишився 11-м.

Чемпіонат України – УПЛ

14 тур, 22 листопада

Карпати – Колос 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – 31 Бруніньйо

Карпати: Кемкін – Мірошніченко, Педрозо, Бабогло (Векляк 81), Полегенько – Альварес – Очеретько (Стеніо 81), Бруніньйо (Шах 72), Чачуа, Костенко (Підлепенець 72) – Невес

Колос: Пахолюк – Цуріков, Бондаренко, Краснічі, Козік – Оріховський, Демченко, Каріока (Безбородько 83) – Велетень (Третьяков 59), Болівар (Паулаускас 83), Алефіренко (Гусол 59)

Попередження: 18 – Велетень, 23 – Бондаренко, 39 – Козік, 78 – Бабогло

Раніше заступник директора Карпат із зовнішніх комунікацій Олег Авдиш спростував інформацію журналіста Ігоря Бурбаса щодо зацікавленості клуба в оренді вінгера Полісся Бені Макуана.