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Карпати – Лестер: онлайн-відеотрансляція контрольного матчу

Станіслав Лисак — 25 липня 2025, 09:13
Карпати – Лестер: онлайн-відеотрансляція контрольного матчу
ФК Карпати

Львівські Карпати проведуть контрольний поєдинок з Лестером у межах літніх зборів у Австрії.

Поєдинок відбудеться о 12:30 за київським часом. Переглянути гру можна на YouTube-каналі львів'ян, плеєр із трансляцією буде доступний на сайті Чемпіон.

Зауважимо, що Лестер за підсумками сезону АПЛ понизився в класі та виступатиме в Чемпіоншипі.

Карпати минулого сезону не зуміли пробитися до єврокубків та продовжуються готуватися до сезону УПЛ, який стартуватиме вже 1 серпня.

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