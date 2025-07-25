Карпати – Лестер: онлайн-відеотрансляція контрольного матчу

Львівські Карпати проведуть контрольний поєдинок з Лестером у межах літніх зборів у Австрії.

Поєдинок відбудеться о 12:30 за київським часом. Переглянути гру можна на YouTube-каналі львів'ян, плеєр із трансляцією буде доступний на сайті Чемпіон.

Зауважимо, що Лестер за підсумками сезону АПЛ понизився в класі та виступатиме в Чемпіоншипі.

Карпати минулого сезону не зуміли пробитися до єврокубків та продовжуються готуватися до сезону УПЛ, який стартуватиме вже 1 серпня.