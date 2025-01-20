Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Гравець збірної Узбекистану прибув у розташування Манчестер Сіті

Володимир Максименко — 20 січня 2025, 11:14
Гравець збірної Узбекистану прибув у розташування Манчестер Сіті
Абдукодир Хусанов
Getty images

Захисник Ланса та збірної Узбекистану Абдукодир Хусанов прибув до Манчестер Сіті для завершення трансферу.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Очікується, що вже сьогодні футболіст пройде медогляд та підпише контракт.

Французький клуб отримає за Хусанова близько 50 мільйонів євро.

На рахунку Хусанова 16 матчів за Ланс у сезоні-2024/25, в яких він записав на свій рахунок одну результативну передачу.

Раніше повідомлялось, що капітан Манчестер Сіті погодив контракт з Міланом.

Чемпіонат Англії, АПЛ Ланс Манчестер Сіті Футбольні трансфери

Манчестер Сіті

Мілан планує підсилитись зірковим захисником Манчестер Сіті
Евертон з Миколенком здолав Тоттенгем, Ноттінгем наздогнав Арсенал в турнірній таблиці АПЛ
Наступний новачок: Манчестер Сіті готовий повернути хавбека Ювентуса до АПЛ
Евертон Миколенка прийме Тоттенгем, Ман Сіті поїде до Іпсвіча: розклад матчів АПЛ
Футбольне минуле "президента" Грузії: забивав МЮ, захищав Каладзе, вигрібав від Вінні Джонса

Останні новини