Гравець збірної Узбекистану прибув у розташування Манчестер Сіті

Захисник Ланса та збірної Узбекистану Абдукодир Хусанов прибув до Манчестер Сіті для завершення трансферу.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Очікується, що вже сьогодні футболіст пройде медогляд та підпише контракт.

🚨🔵 All set for Abdukodir Khusanov to be announced as new Manchester City player after medical completed.



Documents are signed. 🔐🇺🇿 pic.twitter.com/UgTicAvzw7 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 20, 2025

Французький клуб отримає за Хусанова близько 50 мільйонів євро.

На рахунку Хусанова 16 матчів за Ланс у сезоні-2024/25, в яких він записав на свій рахунок одну результативну передачу.

Раніше повідомлялось, що капітан Манчестер Сіті погодив контракт з Міланом.