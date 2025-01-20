Гравець збірної Узбекистану прибув у розташування Манчестер Сіті
Абдукодир Хусанов
Getty images
Захисник Ланса та збірної Узбекистану Абдукодир Хусанов прибув до Манчестер Сіті для завершення трансферу.
Про це повідомляє Фабріціо Романо.
Очікується, що вже сьогодні футболіст пройде медогляд та підпише контракт.
Французький клуб отримає за Хусанова близько 50 мільйонів євро.
На рахунку Хусанова 16 матчів за Ланс у сезоні-2024/25, в яких він записав на свій рахунок одну результативну передачу.
Раніше повідомлялось, що капітан Манчестер Сіті погодив контракт з Міланом.