Повернення до витоків Луческу. 5 висновків з матчу Шахтар – Брест

Донецький Шахтар здобув другу перемогу в основному раунді найбільш престижного єврокубку у сезоні-2024/25. У номінально домашньому матчі команда Маріно Пушича переграла французький Брест. "Помаранчево-чорні" відправили у ворота суперника 2 м'ячі, що лишилися без відповіді.

Чемпіон по гарячих слідах виділяє головне, що сталося в матчі, який подарував шанувальникам "гірників" немало надій.

Перший (головний?..) наслідок продажу Сікана – "бразилізація" складу

Незважаючи на те, що найбільш "легіонерською" командою України наразі є Полісся, кількість "варягів" у Шахтарі теж все ще значна. З 12 футболістів не з українським паспортом 7 – бразильці. Й одразу 5 земляків Рівалдо та Ромаріо вийшли з перших хвилин у грі з Брестом.

ФК Шахтар

І якщо вибір на користь Егіналду як альтернативи Данилу Сікану за умови використання на лівому краї Кевіна напрошувався, то поява інших латиноамериканців була зовсім не обов'язково прогнозованою. Очевидно, вихід одразу такої кількості чарівників м’яча пов’язаний саме з бажанням мати на полі відповідну структуру взаєморозуміння та побудови награних на зборах зв'язків. А також – своєрідної "жовтої картки" окремим українцям, яким Пушич надавав перевагу у переважній більшості важливих матчів першої частини сезону. Так, крен у одну чи іншу сторони в Шахтарі у останні роки вже був. Однак за нинішніх обставин така ставка виглядає саме не короткостроковою спробою, а довгограючим рішенням. Що ж, Мірча Луческу як основоположник цього підходу таку стратегію завжди підтримає.

Новий шанс для Марлона, Педріньйо та Тобіаса

Особливо цікавим рішення Пушича є стосовно трьох виконавців. Марлон Гомес, Педріньйо да Сілва та Вінісіус Тобіас у першій частині сезону отримували не один шанс проявити себе. Однак кожного разу пропонованою можливістю довести своє право грати в старті нехтували. Тим не менш, Пушич ризикнув. І – виграв.

ФК Шахтар

Так, врешті-решт вибір на користь Тобіаса можна поставити під сумнів через не завжди адекватний вибір розвитку власних дій бразильцем, як у обороні, так і в атаці. Через Вінісіуса Шахтар кілька разів отримував проблеми біля власних воріт, та втрачав потенційні нагоди на половині поля суперника. Однак виступ Педріньйо та Марлона перевершив усі очікування. Перший нарешті показав, за рахунок чого може розраховувати на місце в складі замість Олександра Зубкова (Трабзон таки чекає?..), довівши, що може бути більш мобільним та винахідливим футболістом. Другий узагалі став одним із відкриттів Пушича, який не став ставити хрест на Гомесі після провалу бразильця з Баварією. У парі з Дмитром Криськівим Марлон може стати оптимальним рішенням проблеми опорної зони на роки, а його вміння розганяти та завершувати атаки стане в нагоді команді ще не раз.

Роль особистості в історії – успіх Шахтарю "подарував" клубна легенда суперника

30-річний Брендан Шардоне – футболіст для Бреста знаковий. Не рахуючи нетривалого періоду в Епіналі, вихованець клубу майже безперервно виступає за "піратів" із 2013-го. За цей час він провів за Брест більш як дві сотні ігор, став капітаном команди та улюбленцем місцевої торсиди.

Фото з соціальних мереж

На превелике щастя для вболівальників Шахтаря, саме вечір 22-го січня 2025-го у Гельзенкірхені став для Шардоне одним із найбільш фатальних у більш як 13-річній кар'єрі на професійному рівні. Центрбека Бреста наче підмінили. Звично надійний Шардоне напомилявся на кілька матчів уперед, не тільки подарувавши супернику перший гол, а й припустившись кількох кричущих хиб у власному штрафному майданчику, які футболісти Шахтаря використати не змогли. Слабину дають навіть найсильніші.

Судаков – №2: Кевін – головна трансферна ціль Шахтаря на "вихід"

Поки Георгій Судаков продовжує мріяти про кар'єру в провідному європейському клубі, а клуб налаштований "просувати" свою ж ставку як можливого "нового Мудрика" в сенсі наступного великого продажу, в Шахтарі з'явився футболіст, що дійсно може сподіватися на швидкий поступ кар’єрними сходами.

ФК Шахтар

Кевін проводить другий поспіль якісний матч на міжнародній арені. Цього разу 22-річний бразилець зарекомендував себе не тільки класним завершувачем атак, а й тим, хто суттєво додав у розумінні футболу та грі один в один. Лопес де Маседо обирав значно більш зрілі, ніж іще восени, рішення продовження вектору намагань команди, й у цілому награв і на другий забитий м’яч. А от згаданий Судаков знову грішив не найкращим вибором у останній третині, хоч у епізоді з заробленим для себе ж пенальті й виконав передачу не на один мільйон.

Брест – одне, Боруссія – інше: з німецьким клубом "гірникам" доведеться переглянути підходи

Шахтар провів найсильніший матч з початку сезону, продовживши приємну тенденцію виступів українських клубів у єврокубках на першому в новому році тижні. Однак за приємним підсумком зусиль не варто забувати про головне. Перемога над Брестом – лише половина справи, а головне випробування "гірників" очікує вже за тиждень.

ФК Шахтар

Бразильські "танці", потік фантазії і навіть легковажності – добре, коли гра дається, а супернику насправді нема чим крити своє відставання у складовій індивідуальної майстерності. Однак з Боруссією "помаранчево-чорних" чекає зовсім інша гра. З Дортмундом Шахтарю доведеться шукати внутрішні резерви, що стосуються атлетичності, жорсткості, волі та характеру як домінуючих складових у грі. Чи можливо це зробити з таким складом на полі, як у сьогоднішньому матчі? Відповідь очевидна, а тому перед "чорно-жовтими" Пушичу доведеться серйозно поламати голову над підборов гравців на поєдинок.