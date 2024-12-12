Шанс на збереження обличчя без зайвого тиску. 4 інтриги матчу Реал Сосьєдад – Динамо

Київське Динамо готується провести матч 6 туру основного раунду Ліги Європи. Суперником команди Олександра Шовковського буде представник Іспанії Реал Сосьєдад. Гра відбудеться 12 грудня, початок – о 22:00 за київським часом.

Чемпіон традиційно виділяє головний нерв зустрічі перед стартовим свистком. Вашій увазі – найважливіше перед черговим єврокубковим матчем за участі української команди.

Чи скористаються кияни кадровим "недобором" господарів?

Істота з паспортом невдалого сусіда України, Амарі Траоре, Мартін Субіменді, Айхен Муньйос, Беньят Туррієнтес, Оррі Оскарссон, Серхіо Гомес та Аріц Елустондо. Кожного з цих футболістів наставник РС Іманол Альгуасіль може не дорахуватися. У випадку, якщо не зіграють усі восьмеро, "чурі-урдін" постануть перед Динамо в суттєво ослабленому стані.

Фото з соціальних мереж

Та аж ніяк не слабкому. Команда, яка не тільки представляє провіду лігу Старого Світу, а й є реальним претендентом на місце в топ-4 Примери, для цього Динамо представляє смертельну загрозу апріорі. Тож для демонстрації ефективності свого нині сумнівного на міжнародній арені потенціалу на фоні навіть можливого напіврезерву суперника, "динамівцям" доведеться якщо не вигадати велосипед, то зіграти найкращий матч з початку сезону.

Чи виявить Динамо недоліки цього Сосьєдада?

Кожна команда хороша рівно настільки, наскільки це дозволяє опонент. Власне, для гостей Сан-Себастьяна завдання не дати зіграти візаві та нівелювання сильних сторін суперника – перше і основне. Хоча б тому, що у випадку успішності такого задуму перед Динамо відкривається пряма дорога до омріяного локального успіху в єврокубку.

ФК Динамо

Цей Сосьєдад не любить, коли йому перекривають "кисень" – команда з сильними креативниками бажає творити та домінувати, а не наздоганяти думку чи брати участь у безупинній боротьбі за круглого. Саме в нав’язуванні візаві сценарію відвойовування м’яча та не своєї нервової стихії постійного пошуку відбиття ініціативності – ключ до успіху. Та чи здатне нинішнє Динамо запропонувати опоненту такий порядок денний, та (чи не головне) провести точно вельми енергозатратний поєдинок – велике питання радше з неприємною відповіддю.

Як на киян вплине відсутність ключових виконавців?

Як стало відомо зі слів наставника українського клубу, він не розраховує не тільки на Андрія Ярмоленка, а й на Тараса Михавка та Миколу Шапаренка. Таким чином, Динамо зіграє без найобдарованішого захисника та найкращого футболіста в центрі поля.

ФК Динамо

За наявних у обоймі та придбаних саме для розширення основи Браяна Себальйоса та Олександра Піхальонка факт відсутності цих виконавців міг би бути якщо не непоміченим, то багато в чому нівельованим навичками та вміннями конкурентів. Та якщо на першому в Києві, схоже, поставили хрест, то другий після травми лише набирає форму, й може на поле знову не вийти, не дивлячись на повернення в заявку в матчі з Олександрією. Із захисниками ситуація в Динамо стабільно тяжка. Проте і з центрхавами, насправді, не набагато краща. Олександр Андрієвський та, особливо, Володимир Шепелєв – явно відіграний "матеріал", про Піхальонка сказано вище. Лишаються Микола Михайленко та Валентин Рубчинський. Й оскільки перший – фактичний дублер Володимира Бражка, ексфутболіст Дніпра-1 лишається чи не єдиною опцією замість Шапаренка. Разом з тим, ще більш нестабільною та непередбачуваною, ніж сам Микола з початку сезону.

Не якістю, так кількістю? Динамо знову зіграє з 5 захисниками?

В останніх матчах "чурі-урдін" надзвичайно у обороні та безжальні – біля воріт суперників. 8 голів у 4 матчах, 0 пропущених за цей же період. Забити по 2 м'ячі Аяксу та Бетісу й уберегти свої ворота недоторканими вартує дорогого.

ФК Динамо

На перший погляд, атака басків нічого екстраординарного собою не представляє. 7 голів у 5 матчах в Лізі Європи, 16 – у 16 іграх в Примері. Однак імена таких футболістів, як Мікель Оярсабаль, Такефуса Кубо, Браїс Мендес, Андер Барренечеа чи Серхіо Гомес жахають і більш імениті команди, ніж нинішнє Динамо. Втім, аж ніяк не менше проблем киянам створять і їх дублери. Враховуючи кадрові втрати та велике бажання зачепитися бодай за 1 бал, Шовковський докладе усіх зусиль, щоб цей талановитий гурт зупинити. Засобів протидії в наставника Динамо не так багато. Один з варіантів – опробована вже не раз, причому як у матчах із командами, які Динамо переважають, так і в іграх в УПЛ, схема 5-4-1 (5-1-2-2-1). Уже відвертий кадровий дефіцит, з яким зіштовхнувся Шовковський на позиції центрбека, робить тріо Попов-Дячук-Біловар безальтернативним. Чи стане хисту цим трьом якщо не зупинити потугу басків, то бодай зіграти краще, ніж у попередніх міжнародних зустрічах? Відповідь точно не забариться.