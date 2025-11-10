Гол Судакова та відбитий пенальті Трубіна не допомогли Бенфіці перемогти Каса Піа

Лісабонська Бенфіка зіграла внічию з Каса Піа в межах 11 туру чемпіонату Португалії з футболу.

Зустріч завершилася з рахунком 2:2. "Орли" мали перевагу у два м'ячі, проте не зуміли її втримати.

Відкрив рахунок у зустрічі український хавбек Георгій Судаков, а пізніше Анатолій Трубін зумів відбити пенальті, але його партнер забив у власні ворота, намагаючись вибити м'яч.

У підсумку підопічні Жозе Моурінью пропустили два голи та втратили перемогу.

Після 11 турів Бенфіка має 25 очок та посідає третє місце в турнірній таблиці, відставання від лідируючого Порту складає 6 залікових пунктів.