Судаков: У кожній грі нам треба брати три очки

Півзахисник збірної України Георгій Судаков поділився очікуваннями від початку виступу національної команди на Євро-2024.

Хавбек дав інтерв'ю Українській асоціації футболу.

"Румунія — хороша збірна. Вони вийшли з доволі таки складної групи. Я вважаю, що буде дуже цікава гра. Мені здається в нашій групі всі збірні рівні. Можливо, Бельгія являється фаворитом. Для нас нема різниці проти кого граємо. На кожну гру налаштовуємося, як на останню. Розуміємо, що в кожній грі нам потрібно брати три очки та рухатися крок за кроком", — сказав Судаков.