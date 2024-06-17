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Судаков: У кожній грі нам треба брати три очки

Владислав Уткін — 17 червня, 10:09
Судаков: У кожній грі нам треба брати три очки

Півзахисник збірної України Георгій Судаков поділився очікуваннями від початку виступу національної команди на Євро-2024.

Хавбек дав інтерв'ю Українській асоціації футболу.

"Румунія — хороша збірна. Вони вийшли з доволі таки складної групи. Я вважаю, що буде дуже цікава гра. Мені здається в нашій групі всі збірні рівні. Можливо, Бельгія являється фаворитом. Для нас нема різниці проти кого граємо. На кожну гру налаштовуємося, як на останню. Розуміємо, що в кожній грі нам потрібно брати три очки та рухатися крок за кроком", — сказав Судаков.

Нагадаємо матч Румунія — Україна відбудеться 17 червня на стадіоні "Альянц-Арена" в Мюнхені. Початок — о 16:00 за київським часом. Чемпіон проведе для вас текстову онлайн-трансляцію.

Раніше стала відома офіційна заявка України на матч проти Румунії.

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