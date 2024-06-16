Кейн: Якщо ми не переможемо на Євро, то будемо розчаровані

Форвард збірної Англії Гаррі Кейн вірить у тріумф його національної команди на Євро-2024 з футболу.

Слова капітана збірної "трьох левів" цитує BBC.

“Ми всі хочемо, щоб нас запам’ятали як переможців великого турніру у складі збірної Англії, а не просто як учасників гарних кампаній. Ми знаємо, що це — привід для поваги та гордості, і продовжуємо працювати над собою. Якщо ми не переможемо, ми будемо розчаровані.

Яку невдачу ви б не відчували, як би ви не програвали по пенальті, ми дуже хочемо виграти та почати перемагати як збірна, тому що ми довго йшли до цього моменту. Буде важко, ми це знаємо, але ми готові до цього виклику”, — сказав Кейн.