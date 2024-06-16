Визначився найкращий гравець матчу Італія — Албанія на Євро-2024 за версією SofaScore

Півзахисник Інтера Ніколо Барелла став найкращим гравцем матчу першого туру групового етапу Євро-2024 між Італією та Албанією (2:1).

Про це повідомляє аналітичний портал SofaScore.

Хавбек відзначився переможним голом, а також виконав 105 зі 108 точних пасів (97%) та 6 з 6 дальніх передач. Оцінка — 8,0. Також високий бал заробив центральний захисник "скуадра адзурри" Алессандро Бастоні, який зрівняв рахунок у грі — 7,8.

Нагадаємо, Євро-2024 проходить із 14 червня до 14 липня у Німеччині. Окрім Італії та Албанії до Групи B також потрапили Іспанія та Хорватія. Вони вже зіграли матч між собою, який завершився розгромною перемогою іспанців.

У другому турі італійці зіграють проти "фурії рохи". Раніше Чемпіон зробив представлення Італії на Євро-2024.