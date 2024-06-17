Став відомий найкращий гравець матчу Сербія — Англія за версією SofaScore

Півзахисник Реала Джуд Беллінгем став найкращим гравцем матчу першого туру групового етапу Євро-2024 між Англією та Сербією.

Про це повідомляє аналітичний портал SofaScore.

Хавбек відзначився єдиним голом у поєдинку, який приніс англійцям перемогу (1:0). Джуда замінили на 86-й хвилин гри. За цей час він виконав 67 з 70 (96%) точних передач.

Нагадаємо, Євро-2024 проходить із 14 червня до 14 липня у Німеччині. Окрім англійців та сербів до Групи C також потрапила Данія та Словенія, які свій матч зіграли внічию.

У другому турі словенці зіграють із Сербією, а Данія — з Англією. Матчі відбудуться 20 червня.