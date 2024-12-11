ФІФА оголосила країни-господарки Чемпіонатів світу 2030 та 2034 років

Відбувся позачерговий конгрес ФІФА, на якому офіційно затвердили країни-господарки Чемпіонатів світу у 2030 та 2034 роках.

У 2030 році мундіаль прийматимуть Іспанія, Марокко та Португалія. На честь 100-річчя турніру, перший матч відбудеться в Уругваї, а два наступні в Аргентині та Парагваї.

Наступний чемпіонат світу пройде на полях Саудівської Аравії.

Відзначимо, що конкурсу на проведення Чемпіонату світу-2034 не було. Саудівська Аравія була єдиною претенденткою на проведення турніру.

Раніше голова ООН з прав людини пообіцяв дати поради ФІФА з приводу ЧС-2034 у Саудівській Аравії.