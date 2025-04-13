Фесюн: Дебют у Шахтарі – це те, про що я дуже довго мріяв
ФК Шахтар
Воротар Шахтаря Кирило Фесюн задоволений своїм дебютом у матчі 24 туру Української Прем'єр-ліги проти ЛНЗ (4:1).
Слова 22-річного голкіпера передає пресслужба "гірників".
"Так, це досить значний день для мене, тому що дебют у такому великому клубі – це те, про що я дуже довго мріяв, дуже довго чекав. І коли така нагода випала, то треба нею користуватися. Дійсно, перед грою були деякі переживання – команда підтримала. У грі вже не відчувалося цього мандражу, тому все добре", – сказав Фесюн.
Кирило Фесюн приєднався до донецького клубу влітку 2024-го з Колоса за 2,7 млн євро. Цей поєдинок став для вихованця чернігівської Юності та Ворскли першим у складі "гірників".
Зауважимо, що основний воротар команди Дмитро Різник отримав м'язову травму через що пропустить ще близько тижня.
Нагадаємо, що Шахтар залишився на третій сходинці у турнірній таблиці чемпіонату України з 50 очками в активі, відставання від Олександрії складає 4 очки, проте "гірники" мають матч у запасі.