Фесюн: Дебют у Шахтарі – це те, про що я дуже довго мріяв

Воротар Шахтаря Кирило Фесюн задоволений своїм дебютом у матчі 24 туру Української Прем'єр-ліги проти ЛНЗ (4:1).

Слова 22-річного голкіпера передає пресслужба "гірників".

Кирило Фесюн приєднався до донецького клубу влітку 2024-го з Колоса за 2,7 млн євро. Цей поєдинок став для вихованця чернігівської Юності та Ворскли першим у складі "гірників".

Зауважимо, що основний воротар команди Дмитро Різник отримав м'язову травму через що пропустить ще близько тижня.

Нагадаємо, що Шахтар залишився на третій сходинці у турнірній таблиці чемпіонату України з 50 очками в активі, відставання від Олександрії складає 4 очки, проте "гірники" мають матч у запасі.