Вихід зірок із сплячки та вибачення України. Головні питання перед 2 туром Євро-2024

Перший тур чемпіонату Європи-2024 позаду. З 12 матчів, проведених на турнірі, жодна гра не стала такою, яка явно не виправдала сподівань. Та яким буде друге ігрове коло й на що налаштовуватися перед порцією нового якісного футболу? Аналізуємо та розповідаємо.

Чи продовжиться домінування "верхів" над "низами"?

За підсумками 12 зіграних матчів першого туру змагання лише 4 гри принесли менш як 3 забиті м’ячі. У решті 8 поєдинках футболісти обох команд незмінно пробивали стіну захисту опонента у кількості більш як 2 голи за 90 хвилин. Враховуючи, що на старті швидкоплинного змагання команди, як правило, не є аж надто активними, адже попереду більша частина групового раунду, далі нас чекає аж ніяк не більш "нудний" футбол.

Ба, навіть більше —починаючи з 2 туру ціна помилки зростатиме, а приховувати "козирі" більше не буде сенсу. Саме тому вірогідність більшої кількості спроб загострення, більшої кількості ударів по воротам суперника, а відтак — і більшої кількості помилок та, власне, забитих м'ячів, стає ще вищою.

Наскільки важливою і надалі буде "артилерія"?

У перших 12 іграх Євро-2024 команди забили 11 голів із-за меж штрафного майданчика. Враховуючи, що протягом усієї стадії групового раунду багатостраждального ЧЄ-2020 глядачі побачили 12 таких забитих м'ячів, попередній показник може бути перевершено вже в перших матчах 2 туру.

Натомість неважко помітити дві очевидні тенденції. Майже всі команди не цураються дальніх ударів як одного з основних методів досягнення цілі, а воротарі на турнірі поки бездоганними, м'яко кажучи, не виглядають. Наразі голкіпери різних команд припустилися щонайменше 4-х помилок, які є або межують із результативними.

Хто швидше оформить вихід у 1/8 фіналу?

Становище збірних Німеччини, Англії, Іспанії, Франції та Португалії як колективів, які виграли перші матчі, та продемонстрували в цілому пристойний рівень футболу, нині виглядає не просто найбільш стійким, а й таким, яке, вірогідно, дозволить цим командам вийти у наступний раунд без значних зусиль. А от хто із перелічених грандів зробить це швидше за конкурента — питання просте й складне водночас.

Звісно, з урахуванням календаря, становища команд у групі А та номінальної сили колективів, вірогідність успішного фіналу зусиль збірної Німеччини проти Угорщини здається очевидним. Однак, якщо згадати останні 3 зустрічі команд (жодної перемоги "манншафт"), а також попередню гру збірних саме на ЧЄ, інтрига жива і в цьому випадку.

Який футболіст зробить заявку на статус найкращого бомбардира турніру?

Після першого туру жоден гравець не зміг записати до свого активу більш як 1 забитий мяч. Незважаючи на наявність на турнірі таких зірок, як Джуд Беллінгем, Кіліан Мбаппе, Букайо Сака, Гаррі Кейн, Кріштіану Роналду, Душан Влахович, Альваро Мората та інших, дехто з перелічених гравців обмежився 1 голом, а хтось — узагалі "промовчав".

Втім, це той випадок, коли перед нами типове затишшя перед бурею. Склалося враження, що головні зірки турніру перші ігри своїх команд розглядали радше як "розминочні". Можливо, дався взнаки й непростий і завжди енерговитратний клубний сезон за плечима. Однак вже в другому колі групового етапу чекати парад дублів, а то й хеттриків, варто.

Якими будуть спроби "перепросити" збірної України?

Нищівній поразці збірної України від Румунії виправдань бути не може. "Синьо-жовті" програли у головному — бажанні грати у футбол та захищати честь своєї країни не на словах. Важко здобувати залікові бали, якщо суперник має бажання гризти землю, а ти здатен хіба що не "заважати" його рішучим намірам.

Яку б модель гри та план на матч не обрав тренерський штаб на чолі з Сергієм Ребровим, від України чекають одного — разючих змін у підході та кінцевому результаті на табло. Чекати не довго — трохи більше 2 діб.