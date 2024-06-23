Дилема Швейцарії та претендент на кращого гравця турніру. Євро-2024. Що варте уваги сьогодні

На чемпіонаті Європи з футболу-2024 розпочинається третій тур змагання. Перед матчами у групі А зосередимося на головних "орієнтирах" ігрового дня. Розповідаємо, про що говорити перед зустрічами, які можуть стати останніми на турнірі одразу для двох збірних.

Скільки заб'є та віддасть асистів Мусіала?

По-справжньому значних індивідуальних досягнень футболістів на цьому турнірі вболівальники поки не дочекались. Лише по 2 забиті м'ячі за підсумками двох турів у 3 футболістів. Однак серед них є один виконавець, який не тільки виділяється на фоні інших, а й цілком реалістично мітить на звання найкращого за підсумками усього турніру.

Мова про півзахисника збірної Німеччини Джамала Мусіалу. На відміну від інших футболістів "манншафт", які, складається враження, бережуть сили на подальші звершення та більш високі стадії, гравець Баварії незмінно знаходить у собі сили для того, щоб дивувати суперника по максимуму в кожній грі. Швейцарія — поки найсильніший опонент цієї Німеччини на Євро-2024. Тим цікавіше подивитися за діями надії німецького футболу.

Синиця чи журавель: як себе поведе Швейцарія?

Збірна Швейцарії - одна з найбільш стабільних команд континенту в останнє десятиліття. Це горішок тієї міцності, який, як правило, розкусують провідні збірні Старого Світу, але обламують зуби колективи із більш скромними можливостями.

Іноді Швейцарія може здивувати. Так було на попередній першості Європи, коли в 1/8 "наті" здолали бар'єр Франції у серії пенальті. Потім була поразка у "лотереї" від Іспанії, але традиційне завдання-мінімум — вихід з групи на великому турнірі — Швейцарія тоді перевершила. Зараз колектив Мурата Якіна може замахнутися на перше місце у протистоянні з Німеччиною. Недосяжна ціль, скажете ви? Практика показує, що подекуди в максимально прагматичній свідомості швейцарців ні-ні, але місце амбіційним цілям з'являється.

У 1/8 з невиразною грою: Шотландія може скористатися хибами діючого формату

Про необхідність повернення колишніх "порядків" у фінальній частині першості Європи, коли на турнірі виступали 16 команд замість нинішніх 24-х, говорять немало. А поки забаганки УЄФА в погоні за більшими грошима передбачають збільшену кількість учасників змагання, претензій до якості гри окремих збірних вистачає. Серед них — Шотландія.

Ця "тартанова армія" зі Стівом Кларком на чолі грає у футбол, який є точно нехитрим, якщо не сказати примітивним. Така гра доволі несподівано дозволила взяти бал проти Швейцарії. Лонгболи, ставка на локальні перемоги у силовій боротьбі, швидкі, проте очевидні рішення. І тепер за простого, але подекуди дієвого підходу з відверто невисоким рівнем загальнокомандної гри, скотти можуть взяти бажане й у грі третього туру.

Який сюрприз супернику приготує Россі?

Перед початком 3 туру збірна Угорщини надії своїх уболівальників відверто не виправдовує. "Мадяри" не набрали ще жодного балу, забили усього один мяч, а пропустили 5 разів. Однак це зовсім не означає, що перед останнім туром найкращі футболісти країни-сусіда України не здатні здивувати. "Резерви" Угорщини на поверхні.

Сила цієї команди — в головному тренері та футболістах, орієнтованих на атаку. Марко Россі невипадково вважається одним із найсильніших тактиків серед усіх колег на цьому Євро. Так, його задумки у перших двох турах були перекреслені невдалою грою підопічних в обороні. Однак у завершальному матчі групового раунду йому протистоятиме опонент, який сповідує максимально простий стиль, та й загалом нинішня Шотландія — відчутно слабша, ніж Швейцарія та Німеччина. З такими футболістами, як Собослаї, Саллай чи Керкеш біля воріт суперника угорці здатні здивувати. Не сказав свого останнього слова й американський легіонер Газдаж. Здаватися без бою Угорщина не стане точно.