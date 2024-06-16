Еріксен: Грати на Євро — це завжди особливо

Півзахисник збірної Данії Крістіан Еріксен прокоментував нічию проти Словенії (1:1) у 1 турі Євро-2024.

Цитує данця УЄФА.

"Цього разу на чемпіонаті Європи моя історія зовсім інша, ніж минулого разу. На щастя, відтоді, як це сталося, минуло багато ігор. Я почувався впевнено, вступаючи в гру, і був просто щасливий, що граю. Грати на Євро — це завжди особливо. Мій гол? Я був дуже задоволений, я мав на увазі, що я ніколи не забивав на Євро. Але в моїх думках не було нічого, крім футболу. Я був просто радий допомогти команді забити свій гол", — сказав Еріксен.

Еріксен відкрив рахунок у матчі проти Словенії на 17-й хвилині гри та у підсумку був визнаний найкращим гравцем поєдинку.

Нагадаємо, що 12 червня 2021 року на початку матчу проти Фінляндії в 1 турі чемпіонату Європи у Еріксена сталася зупинка серця. На щастя, лікарям вдалося врятувати датчанка, і за годину після інциденту Федерація футболу Данії повідомила, що стан Еріксена стабілізувався.

Через півроку після цього Крістіан відновив тренування з молодіжною командою Оденсе, а вже у лютому 2022 року зіграв за Брентфорд у чемпіонаті Англії. Нині 32-річний хавбек представляє Манчестер Юнайтед.