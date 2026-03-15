Епіцентр із забитим пенальті від Хоакінете та голом Сидуна переміг Рух у 20 турі УПЛ

У неділю, 15 березня, відбувся матч 20 туру Української Прем'єр-ліги, в якому Епіцентр приймав Рух.

Поєдинок завершився перемогою підопічних Сергія Нагорняка з рахунком 2:0.

Перша половина гри пройшла без забитих м'ячів. На 51-й хвилині зустрічі у ворота Руха призначили пенальті. До позначки підійшов Хоакінете. Свій шанс гравець реалізував, забивши перший гол у цьому матчі.

Для іспанського вінгера, який перейшов до кам'янець-подільської команди влітку минулого року, це вже шостий гол у сезоні. Далі відзначився Влад Сидун, який у контратаці вийшов сам на сам з голкіпером львів'ян Геретою та пробив у верхній кут воріт, поставивши крапку у цьому матчі.

Голи: 1:0 – 51 Хоакінете (з пенальті), 2:0 – 87 Сидун

Попередження: Супряга, 57, Кирюханцев, 68, Себеріо, 71 – Ясінський, 53, Діалло, 67

Епіцентр: Білик, Лучкевич (Климець, 90), Григоращук, Мороз, Кирюханцев, Себеріо, Миронюк (Запорожець, 64), Хоакінете (Маткевич, 77), Ковалець (Демченко, 46), Рохас, Супряга (Сидун, 64).

Рух: Герета, Кітела, Підгурський, Товарницький, Ясінський (Залипка, 74), Бойко, Діалло (Невес, 77), Притула (Рейляну, 88), Таллес, Клайвер (Рунич, 74), Тутті (Касарда, 88).

У турнірній таблиці команда Сергія Нагорняка піднялася на 13 місце, маючи в активі 20 очок. Рух опустився на 14-ту сходинку.