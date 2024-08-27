Ексвінгер Шахтаря Соломон знайшов собі новий клуб

Ізраїльський вінгер Манор Соломон перейшов із Тоттенгема в Лідс.

Про це "павичі" повідомили на своєму сайті.

Трансфер відбувся на правах оренди, яка розрахована до кінця сезону-2024/25.

Соломон — колишній гравець Шахтаря. Він виступав за донецький клуб з 2019 по 2022 рік. У складі "гірників" провів 106 матчів, у яких забив 22 голи та віддав 9 асистів.

Після початку повномасштабного вторгнення Манор перейшов у Фулгем, скориставшись пунктом ФІФА про можливість призупинити контракт з українським клубом через війну.

Втім, його наступний перехід став скандальним. Тоттенгем підписав Соломона як вільного агента, хоча в нього ще була чинна угода з Шахтарем. Генеральний директор "гірників" Сергій Палкін неодноразово заявляв, що клуб буде судитися з Тоттенгемом.

Більшу частину попереднього сезону Соломон пропустив через травму меніска. У складі "шпор" він встиг провести лише 6 матчів.