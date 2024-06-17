Екснападник збірної Румунії: Друге місце у групі має бути нашим

Колишній нападник збірної Румунії Адріан Муту поділився очікуваннями від виступу "триколірних" на Євро-2024 з футболу.

Слова колишнього гравця цитує румунське видання Fanatik.

"Вихід з групи? Чесно кажучи, у нас є хороші шанси. На папері Бельгія явно переважає нас. За іменами Україна має більш відому команду, ніж наша, але це не дає їй права бути вищою за нас.

Я не думаю, що вони переважають нас. Ні Україна, ні Словаччина. Друге місце у групі має бути нашим", — сказав Муту.