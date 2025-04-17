Вибив кращий контракт завдяки Бандері: колишня дружина Тимощука розповіла про трансфер в Зеніт

Скандальні подробиці з минулого зрадника України Анатолія Тимощука спливли завдяки відвертій розповіді його колишньої дружини Надії Навроцької.

В інтерв’ю BLIK вона розповіла, як насправді проходили переговори щодо переходу гравця з донецького Шахтаря в пітєрскій Зеніт.

"Я зранку до вечора сиділа і перечитувала контракт з Зенітом, перевіряла кожне слово, очі були червоні. В одному пункті побачила, що Тимощуку забороняється виступати в інших турнірах, навіть у якості амбасадора, окрім тих, де грає Зеніт. Я відразу сказала: "Стоп! Переписуємо цей пункт. У Луцьку батько Толіка організовує дитячий турнір імені Тимощука. І він що, не зможе туди приїхати? Нам це не підходить". Тут юрист Зеніта мене ошелешив: "Якщо там не будуть грати "бандерівці", то можна й переписати». У мене аж очі на лоб вилізли: "Які "бандерівці"? Там же діти грають". Він у відповідь лише посміхнувся".

"Я тоді добре так завелася, кажу: "А ви знаєте, що купляєте "бандерівця", бо Тимощук із Заходу України? Досить! Не підписуємо контракт". Ми втрьох підводимось, я, Толік, помічник Віталік Юрченко, і йдемо на вихід. Поїхали в ресторан пообідати. В той вечір повинен був прилетіти Фурсенко для фінального узгодження з Ахметовим. Юрист Зеніта почав нам дзвонити і благати, щоб ми повернулися. У підсумку ми домовилися і я ще вибила для Толіка кращий контракт, можна сказати, завдяки Бандері", – сказала Навроцька.

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення Тимощук не лише не засудив війну, а й продовжив працювати тренером у російському Зеніті. За це Міністерство молоді та спорту позбавило його всіх титулів і нагород.

Пізніше нинішній тренер Зеніта опинився в епіцентрі скандалу, заклеївши номерний знак на своїй машини, щоб запобігти штрафу у "країні-мрії".

Не так давно український транслятор затролив Тимощука в прямому ефіру, назвавши "Бомжем номер 4".