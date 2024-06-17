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Тренер збірної Румунії: Це був фантастичний виступ усієї команди

Олександр Булава — 17 червня, 19:14
Тренер збірної Румунії: Це був фантастичний виступ усієї команди

Збірна Румунії з футболу показала фантастичний виступ у матчі проти України (3:0) в 1 турі Євро-2024.

Про це заявив головний тренер румунської команди Едвард Йорденеску на післяматчевій пресконференції, його слова передає УЄФА.

"Я хотів би подякувати кожному румуну на планеті. Я знаю, що вони були з нами сьогодні.

Це був фантастичний виступ усієї команди. Якщо у вас були якісь сумніви, гадаю, тепер ви мені вірите, що в нас чудова команда. Вітаю хлопців! Це просто неймовірно!" — розповів Йорденеску.

Нагадаємо, Україна та Румунія потрапили до групи E на чемпіонаті Європи-2024. Окрім них, там є Бельгія та Словаччина.

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