Тренер збірної Румунії: Це був фантастичний виступ усієї команди

Збірна Румунії з футболу показала фантастичний виступ у матчі проти України (3:0) в 1 турі Євро-2024.

Про це заявив головний тренер румунської команди Едвард Йорденеску на післяматчевій пресконференції, його слова передає УЄФА.

"Я хотів би подякувати кожному румуну на планеті. Я знаю, що вони були з нами сьогодні.

Це був фантастичний виступ усієї команди. Якщо у вас були якісь сумніви, гадаю, тепер ви мені вірите, що в нас чудова команда. Вітаю хлопців! Це просто неймовірно!" — розповів Йорденеску.