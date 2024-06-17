Тренер збірної Румунії: Це був фантастичний виступ усієї команди
Збірна Румунії з футболу показала фантастичний виступ у матчі проти України (3:0) в 1 турі Євро-2024.
Про це заявив головний тренер румунської команди Едвард Йорденеску на післяматчевій пресконференції, його слова передає УЄФА.
"Я хотів би подякувати кожному румуну на планеті. Я знаю, що вони були з нами сьогодні.
Це був фантастичний виступ усієї команди. Якщо у вас були якісь сумніви, гадаю, тепер ви мені вірите, що в нас чудова команда. Вітаю хлопців! Це просто неймовірно!" — розповів Йорденеску.
Нагадаємо, Україна та Румунія потрапили до групи E на чемпіонаті Європи-2024. Окрім них, там є Бельгія та Словаччина.