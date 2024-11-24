Довбик збільшить авторитет, а Лунін отримає новий досвід. Як наповнити євровікенд переможними емоціями

Баталії у провідних європейських чемпіонатах у розпалі. Тож Чемпіон не проходить повз найцікавіші події в топлігах, та ще й за участі українських футболістів. Цього разу – через призму розумного інвестування в події, на нашу думку, того варті. Вашій увазі – суперекспрес на матчі другого вихідного.

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Леганес – Реал Мадрид, турнір – Ла Ліга, дата проведення матчу – 24 листопада, час початку зустрічі – 19:30 за київським часом

Мадридcький клуб давно не програвав у гостях в Ла Лізі – востаннє таке відбулося ще у вересні 2023-го. Після розгрому від Барселони в "бланкос" з'явилася нагода зробити відставання від принципового конкурента меншим, тож столичний іспанський клуб налаштований не втрачати жодного бала. Й у нашому матчі таке завдання Андрію Луніну й компанії до снаги.

Фото з соціальних мереж

Є всі передумови до того, що в грі команди порадують щонайменше 2 забитими м'ячами. Так, за підсумками усіх 12 попередніх ігор у Примері за участі колективу Карло Анчелотті менш як два голи глядачі не бачили. Не менш важливо й те, що аналогічний рівень результативности команди демонстрували й у 8 попередніх особистих іграх у Ла Лізі, і в цьому відтинку Реал здобув 6 вікторій за 2 мирових.

Ставка: П2+ТБ (1,5) за 1,75 в БК "Фавбет"

Наполі – Рома, Серія А, 24 листопада, 19:00

Клуб з Неаполя не відчуває труднощів із забитими м'ячами. В контексті нашого матчу важливо відзначити, що особливо активні "партенопейці" в домашніх поєдинках. За підсумками 16 попередніх ігор на своєму полі в Серії А гравці "адзуррі" не забивали усього в 4 випадках, а в 9 матчах у цей період забивав не менш як двічі. Втім, зберегти свої ворота "сухими" вдалося теж лише в 4 іграх.

Фото з соціальних мереж

Рома звикла забивати у гостях не так багато, проте на регулярній основі: за 15 попередніх виїзних протистоянь у першості Італії "вовки" на чолі з нового сезону вже з Артемом Довбиком лише в 3 випадках не знаходили ключі до воріт захисту суперників. Втім, свої володіння колективу з Вічного міста відстоювати вдається далеко не завжди: за 19 попередніх виїзних зустрічей у чемпіонаті клуб оформив лише чотири "сухі" матчі. Варто враховувати ще й те, що в 3 попередніх очних іграх у Неаполі забивали обидві команди.

Ставка: Обидві заб’ють за 1,95 в БК "Фавбет"

Іпсвіч – Манчестер Юнайтед, АПЛ, 24 листопада, 18:30

Підвищення Рубена Аморіма не може не мати швидкого ефекту. Вірогідно, його прихід покращить психологічній стан підвищеної напруженності футболістів МЮ. Крім того, варто чекати й покращень у вимірі результативності команди. Очевидно, що кожен футболіст прагнутиме показати себе з якнайкраще перед новим тренером. Тут не зайвим буде зазначити, що й до призначення португальського фахівця "червоні дияволи" записували в свій актив голи в 4 поспіль іграх у першості Англії.

Втім, очікувати результативних ударів варто й від господарів зустрічі. Звісно, "трактористи" помітно поступаються опоненту за рівнем виконавської майстерності, забивають на рівні якраз клубу з Манчестера. Іпсвіч не покидав поле без бодай 1 забитого м'яча за підсумками 6 із попередніх 7 матчів у АПЛ. Разом з тим, і пропускали Таун у 7 тих же останніх іграх. Становище господарів потребує набору залікових балів, тож ризикувати в грі з фаворитом андердогу доведеться.

Ставка: Обидві заб’ють за 1,65 в БК "Фавбет"

Сумарний коефіцієнт: 1,75*1.95*1,65 = 5,63

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ. ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ". Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності від 28.12.2022, видана згідно з рішенням КРАІЛ № 433 від 13.12.2022 та Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 20.04.2021, видана згідно з рішенням КРАІЛ № 137 від 05.04.2021, зі змінами.

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.

ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ". Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності від 28.12.2022, видана згідно з рішенням КРАІЛ № 433 від 13.12.2022 та Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 20.04.2021, видана згідно з рішенням КРАІЛ № 137 від 05.04.2021, зі змінами.