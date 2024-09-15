Долганський — про матч на свій день народження: Свято не залежало від результату :

Головний тренер Ворскли Сергій Долганський отримав задоволення від самого факту, що головна команда в його житті провела матч під його керівництвом у 50-й день народження.

Про це він сказав на пресконференції після нульової нічиєї з Рухом.

"Коли сьогодні зранку команда вітала мене, я сказав: "Те, що сьогодні я треную команду, за яку грав 10 років, і ця команда грає на мій день народження, — для мене це вже свято. Мені вже достатньо цього". Я просто сказав, щоб ми вийшли і віддали все, що можемо. І все. Прожити такі емоції у свій день народження — це вже свято. Тому свято не залежало від результату. Для мене важливий сам процес — де я знаходжусь і що роблю з людьми і вдячність цих людей, яким я намагаюся щось дати", — сказав Долганський.

Сьогодні, 15 вересня, Сергію Долганському виповнилося 50 років. Більшу частину своєї ігрової кар’єри він захищав ворота Ворскли, а після завершення виступів став тренером воротарів.

На початку 2024 року, після відходу Віктора Скрипника, Долганський очолив Ворсклу. Весняна частина чемпіонату України-2023/24 виявилася невдалою, але в Кубку України полтавці дійшли до фіналу, в якому з рахунком 1:2 поступилися Шахтарю.

Сезон-2024/25 Ворскла розпочала з розгромної домашньої поразки від того таки Шахтаря, але після того команда Долганського не програла жодного з чотирьох матчів, пропустивши лише один гол.