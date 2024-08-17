Динамо закамбечило проти Карпат у 3 турі УПЛ

Динамо здобуло вольову перемогу над Карпатами в матчі 3 туру Української Прем’єр-ліги.

Вже на 44-й секунді Динамо примудрилося пропустити найшвидший гол поточного сезону. Олег Очеретько відгукнувся на простріл партнера та з близької відстані розстріляв ворота.

Швидкий гол продиктував подальший розвиток подій — Карпати віддали м’яч, а гості кинулися відіграватися. Їм вдалося зробити це на 23-й хвилині, коли Олександр Піхальонок неймовірним ударом влучив у дальню «дев’ятку».

Вже незабаром Динамо могло виходити вперед, коли Владислав Ванат обіграв голкіпера, але так і не зміг завдати удару по воротах, адже йому завадили одразу кілька суперників. Нападник Динамо скинув на Андрєвського, але той пробив повз ворота.

По перерві кияни повністю взяли гру під контроль. За такого футболу гол "біло-синіх" був питанням часу. Воно вирішилося доволі швидко, бо вже на 58-й хвилині Ванат холоднокровно реалізував вихід сам-на-сам із воротарем.

Попри тиск Карпат під рев стадіону "Україна" в завершальні 20 хвилин, Динамо відбилося від численних атак львів’ян, а в компенсований час Андрія Ярмоленко поставив масну крапку, реалізувавши пенальті.

Чемпіонат України — УПЛ

3 тур, 17 серпня

Карпати — Динамо 1:3 (1:1)

Голи: 1:0 — Очеретько 1, 1:1 — Піхальонок 23, 1:2 — Ванат 58, 1:3 — Ярмоленко

Карпати: Кемкін, Мірошніченко, Адамюк, Бабогло (к), Полегенько, Альварес, Очеретько, Чачуа, Костенко, Підлепенець, Невес.

Динамо: Бущан (к), Вівчаренко, Волошин, Ванат, Лонвейк, Андрієвський, Кабаєв, Тимчик, Михавко, Біловар, Піхальонок.

Попередження: Очеретько 79

Нагадаємо, в попередньому турі Карпати сенсаційно розбили Кривбас, в Динамо в непростому поєдинку здолало Верес.

У наступному турі львів’яни на виїзді зіграють проти ЛНЗ, а кияни свій матч з Ворсклою пропускатимуть через участь у плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів.