П'ята поспіль поразка у Лізі Європи. Динамо поступилося Вікторії Пльзень

У Гамбурзі на арені "Фолькпаркштадіон" відбувся матч 5-го туру основного етапу Ліги Європи, в якому київське Динамо приймало чеську Вікторію Пльзень. Поєдинок завершився поразкою "біло-синіх" із рахунком 1:2.

На екваторі першого тайму суперники по черзі обмінялися небезпечними моментами, проте гарно себе проявили на останньому рубежі оборони голкіпери, тож на перерву команди пішли за нулів на табло.

На 51-й хвилині Динамо вперше у цьому єврокубковому розіграші забило: після навісу Караваєва з правого флангу м'яч відскочив від Шапаренка під удар Вівчаренку, який закотив шкіряного у ворота. Проте радість українських уболівальників була недовгою, оскільки рефері, скориставшись допомогою VAR, скасував гол через офсайд у Шапаренка.

На жаль, дуже швидкою реакцією на цей неприємний епізод стала результативна атака Вікторії, яка змусила Бущана діставати м'яча з сітки. Матей Видра скористався відскоком і завдав з-за меж штрафного майданчика прицільного удару в нижній кут, відкривши рахунок у зустрічі.

Усі спроби підопічних Олександра Шовковського довгий час були марними, а на останній хвилині основного часу Шулц остаточно поховав сподівання віцечемпіона України на очки, подвоївши перевагу чеської команди.

У компенсований час Динамо все ж забило перший чистий гол у турнірі зусиллями Кабаєва, проте він не дозволив набрати перший заліковий бал.

1:2 – Динамо вп'яте поспіль програло в Лізі Європи й продовжує посідати останню сходинку в турнірній таблиці.

Ліга Європи УЄФА 2024/25

5 тур, 28 листопада

Динамо – Вікторія Пльзень – 1:2 (1:2)

Голи: Кабаєв (95) – Видра (55), Шулц (90)

Динамо: Бущан – Вівчаренко (Герреро, 73), Михавко, Попов, Біловар, Караваєв (Тимчик, 64), Бражко, Шапаренко, Рубчинський (Кабаєв, 64), Буяльський, Ванат

Віктория Пльзень: Єдлічка – Ємелка, Маркович, Две, Суаре (Гавел, 71), Шулц, Калвах, Черв (Вашулін, 85), Каду, Видра (Слончик, 85), Ірка (Сойка, 77)

У шостому турі Ліги Європи Динамо 12 грудня зіграє проти іспанського Реала Сосьєдад, а Вікторія Пльзень у цей же день прийматиме англійський Манчестер Юнайтед.