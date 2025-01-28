Суркіс: Динамо та Аль-Шабаб домовились щодо трансферу Бущана

Київське Динамо та саудівський Аль-Шабаб домовились між собою щодо переходу голкіпера збірної України Георгія Бущана.

Про це в ексклюзивному коментарі Чемпіону повідомив президент клубу Ігор Суркіс.

"Бущан зараз проходить медогляд. Коли він його пройде, тоді я зможу вам стовідсотково сказати, перейшов Бущан чи ні. Між клубами домовленість є", – сказав Суркіс.

Проте президент Динамо відмовився коментувати суму переходу, оскільки вважає це некоректним відносно Аль-Шабаба.

Георгій Бущан – вихованець одеської школи футболу. У 2009 році в 15-річному віці він приєднався до Динамо.

За першу команду киян воротар дебютував 20 серпня 2017 року в матчі УПЛ проти Сталі (4:1). 2 листопада того ж року футболіст уперше зіграв у Лізі Європи, де "біло-сині" зустрічалися з Янг Бойз (1:0).

Всього ж у складі Динамо Бущан провів 177 матчів, у яких пропустив 164 голи. На його рахунку 72 матчі на "нуль".

Разом зі столичним клубом Бущан одного разу став чемпіоном України (2020/21), двічі вигравав Кубок України, а також тричі піднімав над головою Суперкубок України.

Нагадаємо, напередодні Суркіс ексклюзивно для Чемпіона прокоментував інформацію щодо потенційного трансферу Дениса Попова.