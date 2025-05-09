Шанс для Олександрії: Динамо розписало мирову з Поліссям у 28 турі УПЛ

Київське Динамо зіграло на виїзді внічию з житомирським Поліссям у 28 турі Української Прем'єр-ліги.

Поєдинок завершився з рахунком 0:0

У першому таймі найнебезпечніший момент був у Полісся. Андрієвський у штрафному майданчику виграв боротьбу у Попова та скинув м'яч на боснійця Адміра Брістрича, який в дотик пробив поруч зі стійкою воріт Нещерета.

У другій половині гри Назаренко міг відкривати рахунок у грі, проте не влучив у ворота після того, як голкіпер киян відбив удар Брістрича.

Чемпіонат України – УПЛ

28 тур, 9 травня

Полісся (Житомир) – Динамо (Київ) 0:0

Полісся: Волинець, Тейлор (Хадрой, 46), Чоботенко, Сарапій, Назаренко (Гонсалвеш, 69 (Йосефі, 88)), Гуцуляк, Андрієвський, Бабанко, Брістрич (Караман, 69), Крушинський, Батіста

Динамо: Нещерет, Тимчик, Біловар, Попов (Михавко, 75), Дубінчак, Михайленко, Шапаренко, Ярмоленко (Волошин, 75), Буяльський (Піхальонок, 74), Кабаєв, Ванат

Попередження: 78 Хадрой – 68 Ванат, 70 Попов, 90+1 Дубінчак

Динамо лідирує в турнірній таблиці УПЛ за два тури до фінішу з 68 очками в активі. Наразі перевага над Олександрією складає 5 пунктів, проте команда Руслана Ротаня свій матч ще не зіграла. Полісся з 44 балами піднялось на четверту сходинку.

Нагадаємо, у стартовому матчі туру донецький Шахтар зіграв внічию із Зорею.