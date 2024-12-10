Динамо провело реорганізацію: хто допомагатиме Суркісу управляти клубом

В офіційних пабліках Динамо напередодні проанонсували створення нової керівної структури клубу. Чемпіон вирішив розібратися, кого торкнуться ці зміни.

Президент клубу Ігор Суркіс вирішив реорганізувати інститут віцепрезидентства. Після того, як Резо Чохонелидзе залишив Динамо, генеральним директором клубу став Дмитро Бріф. За нашою інформацією, свого часу протекцію Бріфу склала відома юристка Ольга Жуковська, яка, зокрема, вела міжнародні справи Динамо включно з судовими позовами.

Цікаво, що про звільнення Чохонелідзе співпрацівники клубу дізналися з медіа. Але відомо, що у Резо всі 17 років була більше номінальна посада. За інформацією Чемпіона, у братів Суркісів були певні зобов’язання перед Чохонелідзе ще з часу трансферу Андрія Шевченко до Мілана та налагодження бізнес-зв’язків з тодішнім власником італійського клубу Сільвіо Берлусконі. Тому Резо й пропрацював на посаді генерального директора Динамо з 2007 по 2024 роки.

Читайте також : Динамо завжди гратиме на перемогу: Шовковський розповів про настрій на матчі Ліги Європи

Тепер у Дмитра Бріфа буде три заступники. Це Максим Радуцький (до цього обіймав посаду директора з розвитку бізнесу), Сергій Мохник (спортивний напрямок – академія, команда U-19) та Анатолій Вовк (міжнародні питання, трансфери).

Також у структурі клубу створено інститут радників. Радниками президента Ігоря Суркіса призначено Леоніда Буряка (спортивні питання), Олексія Семененка (медіа та зв’язки з громадськістю) та Володимира Старовойта (безпекові питання).