Гримнули дверима: Динамо перемогло РФШ в останньому матчі в Лізі Європи

На стадіоні "Фолькспаркштадіон" у німецькому Гамбурзі відбувся матч восьмого туру основного раунду Ліги Європи УЄФА, в якому київському Динамо протистояв латвійський РФШ. Поєдинок завершився перемогою віцечемпіона України з рахунком 1:0.

Команда Олександра Шовковського достроково втратила шанси на вихід у плейоф, тож турнірної мотивації не мала. Водночас "біло-сині" мали що доводити – і собі, і вболівальникам.

Перший тайм пройшов за рівної боротьби. На екваторі першої 45-хвилинки Владислав Ванат забив з офсайду, через що взяття воріт не було зараховано.

РФШ відповів на цю атаку своїм гольовим моментом: Ікаунієкса головою пробивав під поперечку, але Нещерет врятував Динамо, перевівши м'яча на кутовий.

Після перерви довгий час команди також не могли відзначитись голами. І все ж на 76 хвилині Олександр Піхальонок отримав м'яч після серії рикошетів та відправив м'яч у сітку воріт ризького клубу.

1:0 – в останньому турі основного етапу Динамо здобуло першу перемогу в сезоні Ліги Європи, тим самим гримнувши дверима перед вильотом з турніру.

Ліга Європи УЄФА 2024/25

8 тур, 30 січня

Динамо – РФШ – 1:0

Гол: 1:0 – 76 Піхальонок

Динамо: Нещерет – Вівчаренко, Михавко, Біловар, Тимчик, Рубчинський (Саленко, 88), Михайленко, Піхальонок, Кабаєв (Пономаренко, 86), Ванат, Ярмоленко (Волошин, 90).

РФШ: Ондоа – Ліпушчек, Пренга, Нжиє (Мареш, 80), Одішарія, Панич, Мархієв, Савальнієкс (Сілагадзе, 85), Зеленков (Лемаїч, 80), Нджикі (Куадьо, 46), Ікаунієкс.

І Динамо, і РФШ завершили цьогорічну єврокубкову кампанію, не зумівши пробитися до плейоф Ліги Європи. Жеребкування стадії матчів на виліт відбудеться 31 січня.