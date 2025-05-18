Циганков асистував, Крапівцов дебютував, Лунін допоміг Реалу перемогти: оцінки українців у матчах Ла Ліги

Українські гравці, що виступають у клубах іспанської Ла Ліги дізналися оцінки за матч 37 туру чемпіонату.

Згідно з аналітичним порталом SofaScore воротар Реала Андрій Лунін отримав бал 7,0 за гру із Севільєю (2:0).

Андалусійці грали вдев'ятьох з 46 хвилини, тому роботи в українця не було. За всю гру Лунін зробив один сейв та виконав 5 дальніх передач 3 з яких виявилися вдалими.

У матчі Жирони проти Реал Сосьєдада сьогодні провели матч відразу два українці. У воротах дебютував 19-річний Владислав Крапівцов.

Харків'янин пропустив 3 голи, проте зумів зробити 4 сейви, одного разу вдало вийти з воріт, а також здійснити 16 дальніх передач (7 точних).

Вінгер Жирони Віктор Циганков також провів успішний матч, віддавши гольову передачу, проте це не допомогло його команді перемогти – 3:2 на користь Сосьєдада.