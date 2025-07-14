Черговий друг Мессі: Інтер Маямі близький до трансферу чемпіона світу-2022
Інтер Маямі сподівається найближчими днями укласти угоду з аргентинським півзахисником Родріго де Паулем.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
Американський клуб просувається в переговорах із нинішнім клубом аргентинця Атлетико Мадрид.
Наразі командам необхідно узгодити деталі трансферу, проте Інтер працює над тим, щоб узгодити перехід.
Зауважимо, що в Маямі де Пауль возз'єднається із Ліонелем Мессі, з яким вони ставали чемпіонами світу 2022 року та переможцями Кубку Америки-2021 та 2024.
Нагадаємо, що Атлетико збирається продати Родріго Де Пауля цього літа, оскільки сторони не змогли домовитися про новий контракт. Чинна угода розрахована до наступного літа. У зв'язку із цим мадридці планують заробити на продажі лідера свого півзахисту приблизно 15 мільйонів євро. Transfermarkt оцінює гравця в 25 мільйонів.
У минулому сезоні Родріго Де Пауль взяв участь у 53 матчах Атлетико в усіх турнірах, у яких забив 3 голи та віддав 10 результативних передач. У 2022 році хавбек у складі збірної Аргентини став чемпіоном світу.