Це звичайнісінький піар: тренер ФСК Маріуполь прокоментував звинувачення в договірному матчі

Головний тренер ФСК Маріуполь Олег Краснопьоров, що звинувачення з боку Ігоря Бурбаса в договірному матчі проти Металіста 1925 є безпідставними.

На інформацію скандального журналіста Краснопьоров відреагував у коментарі Sport.ua.

" Я не читав цих висловлювань Бурбаса. Але робити такі надумані висновки лише після різкої зміни коефіцієнтів в букмекерів – це звичайнісінький піар, бажання привернути до себе увагу. Більше немає бажання щось коментувати. Бо ми не займаємось такими дурницями. Вважаю, що Маріуполь переміг Металіст 1925 в чесній боротьбі", – сказав Краснопьоров.

Зазначимо, що в одному з епізодів матчу ФСК Маріуполь – Металіст 1925 півзахисник харків’ян Владлен Юрченко не влучив у пусті ворота з кількох метрів.

Цікаво, що після поразки від Маріуполя Металіст 1925 зіграв кубковий матч проти Полтави, в якому "народжені в бою" дозволили супернику зробити камбек з 3:1 в 3:3. Втім, в овертаймах команда Сергія Карпенка забила ще два м’ячі та здобула путівку в наступний раунд.