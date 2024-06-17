Букмекери назвали фаворита матчу Румунія — Україна

Збірна України буде фаворитом у грі проти Румунії в межах першого туру групового раунду чемпіонату Європи з футболу.

Про це говорять коефіцієнти букмекерів.

Перемога Румунії — 4,45 ;

Нічия — 3,40 ;

Перемога України — 1,94 .

А от найбільш імовірним рахунком основного часу вважають нічию (1:1).

Пряма трансляція гри — на медіасервісі MEGOGO.

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Матч Румунія — Україна відбудеться у понеділок, 17 червня, на стадіоні "Арена Мюнхен" у Мюнхені (Німеччина). Стартовий свисток пролунає о 16:00 за київським часом. Гра буде першою з трьох зустрічей збірної України в груповому раунді Євро-2024 — континентальна першість пройде з 14 червня по 14 липня.

Нагадаємо, в першому контрольному матчі напередодні Євро Україна зіграла внічию з Німеччиною, в другій грі поступилася Польщі, а в третьому поєдинку переграла Молдову.