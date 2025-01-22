Бешикташ розгромив Атлетик у Лізі Європи

У середу, 22 січня, відбувся один матч у межах 7 туру основного етапу Ліги Європи. Турецький Бешикташ на власному полі переграв іспанський Атлетик.

Поєдинок завершився з рахунком 4:1. Дубль в активі Мілота Рашіца, ще по голу в свій актив записали

Ліга Європи УЄФА 2024/25

7 тур, 22 січня

Бешикташ – Атлетик 4:1 (1:1)

Голи: 1:0 – Рашіца, 1:1 – 45 Гомес, 2:1 – 60 Рашіца, 3:1 – 77 Рафа Сілва, 4:1 – 90+2 Жоау Маріу (пен)

Нагадаємо, напередодні київське Динамо розписало результативну нічию з Галатасараєм. Решта матчів туру відбудеться у четвер, 23 січня.