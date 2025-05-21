Беллінгем пропустить Клубний чемпіонат світу через серйозне пошкодження

Півзахисник Реал Мадрид Джуд Беллінгем потребує операції лівого плеча після завершення сезону-2024/2025.

Про це повідомляє The Athletic.

Хавбек збірної Англії стане недоступним на 12 тижнів через відновлення та може пропустити початок сезону Ла Ліги-2025/2026. Футболіст відіграє на Клубному чемпіонаті світу, який стартує 15 червня та триватиме до 13 липня.

Зазначається, що Беллінгем вивихнув плече в матчі з Райо Вальєкано в листопаді 2023 року, проте через напружений графік не міг провести повноцінне відновлення від травми.

У Реалі знали про проблеми англійця з плечем ще в період його гри за дортмундську Боруссію в період з 2020 по 2023 рік.

У нинішньому сезоні 21-річний англієць провів 51 матч у всіх турнірах, забив 14 голів та віддав 13 асистів у всіх турнірах за "королівський клуб".