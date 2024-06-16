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Збірна Австрії — збірна Франції: де дивитися матч Євро-2024

Станіслав Лисак — 16 червня, 12:42
Збірна Австрії — збірна Франції: де дивитися матч Євро-2024

Збірна Австрії зустрінеться з Францією в межах першого туру групового етапу чемпіонату Європи-2024.

Матч відбудеться у неділю, 16 червня, на стадіоні "Меркур-Шпіль-арена" у Дюссельдорфі. Початок — о 22:00 за київським часом.

Трансляція поєдинку буде доступна лише на медіасервісі MEGOGO.

Окрім французів та австрійців у групі D гратимуть збірні Польщі та Нідерландів.

Раніше штучний інтелект передбачив перемогу збірної Франції на Євро-2024.

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