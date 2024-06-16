Збірна Австрії — збірна Франції: де дивитися матч Євро-2024
Збірна Австрії зустрінеться з Францією в межах першого туру групового етапу чемпіонату Європи-2024.
Матч відбудеться у неділю, 16 червня, на стадіоні "Меркур-Шпіль-арена" у Дюссельдорфі. Початок — о 22:00 за київським часом.
Трансляція поєдинку буде доступна лише на медіасервісі MEGOGO.
Окрім французів та австрійців у групі D гратимуть збірні Польщі та Нідерландів.
Раніше штучний інтелект передбачив перемогу збірної Франції на Євро-2024.