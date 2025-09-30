Артета: Вигравати трофеї – це ціль Арсенала з мого першого дня в клубі

Головний тренер Арсенала Мікель Артета заявив, що головною ціллю команди є виграш трофеїв.

Про це іспанський фахівець поділився напередодні матчу з Олімпіакосом у Лізі чемпіонів.

"Ми маємо одну і ту ж амбіцію – грати матч за матчем і намагатися бути кращими за суперника, що в цьому турнірі дуже складно, і вигравати якомога більше матчів.

З того моменту, як я очолив Арсенал я усвідомлюю, що хочу, щоб цей клуб вигравав великі трофеї. Ніхто інший не повинен нам цього нагадувати. Це наша амбіція з першого дня. А виправдання ніколи не були частиною мого життя", – сказав Артета.

Матч Арсенал – Олімпіакос відбудеться в середу, 1 жовтня, на стадіоні "Емерейтс" у Лондоні. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Напередодні підопічні Мікеля Артети здобули важку перемогу над Ньюкаслом в АПЛ. "Каноніри" завдяки цій перемозі набрали 13 очок і вийшли на друге місце в турнірній таблиці АПЛ. Наразі команда Мікеля Артети поступається 2 очки Ліверпулю.