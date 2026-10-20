Арсенал наблизився до укладання довгострокового контракту з лідером команди – інсайдер

Арсенал успішно просувається у перемовинах, які перебувають на завершальній стадії, щодо продовження контракту з лідером команди Декланом Райсом.

Про це інформує Фабріціо Романо.

Сторони вже майже узгодили зарплату футболіста та працюють над терміном нової угоди.

У лондонському клубі прагнуть укласти з англійцем довгостроковий контракт. Райса вважають ключовим гравцем команди та улюбленцем місцевої публіки.

Водночас "каноніри" працюють над продовженням ще кількох угод. Прізвища футболістів не розголошуються.

Нагадаємо, що Деклан виступає за лондонців літа 2023-го. Відтоді провів у футболці англійського гранда 168 матчів (21 гол і 35 асистів) та завоював 3 титули.

Його чинний контракт із "канонірами" розрахований до кінця червня 2028-го, а портал Transfermarkt оцінює вартість півзахисника у 120 мільйонів євро.

На початку жовтня 2026-го Арсенал пролонгував співпрацю з головним тренером Мікелем Артетою.