ЧС-2026 з фехтування: хто з українських шпажисток вийшов до плейоф світової першості

Визначилася сітка плейоф чемпіонату світу-2026 з фехтування у жіночій шпазі.

В 1/128 фіналу українка Емілі Конрад зустрінеться з представницею Бельгії Об Вандінгенен, тоді як Аліна Дмитрук протистоятиме Алейна Ертюрк із Туреччини.

Нагадаємо, що збірна України не зможе розраховувати на чинну чемпіонку світу в жіночій шпазі Владу Харькову. 29-річна спортсменка пропускає сезон-2025/26, тому не захищатиме титул у Гонконзі. На попередньому чемпіонаті світу Харькова стала лише другою українкою, яка перемогла в особистому турнірі шпажисток: першою у 2003 році була Наталія Конрад.

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