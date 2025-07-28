Україна перемогла російських рапіристок в 1/8 фіналу чемпіонату світу-2025

Управління у справах фізкультури та спорту Миколаївської міської ради

Жіноча збірна України з фехтування на рапірах пробилася до чвертьфіналу чемпіонату світу 2025 року.

Сьогодні, 28 липня, ну світовій першості, яка проходить у гризинському Тбілісі, українські фехтувальниці зустрілися з "нейтральними" спортсменками з Росії на стадії 1/8 фіналу.

У складі української команди виступали Дарія Миронюк, Аліна Полозюк та Ольга Сопіт. Після перших п'яти партій українки поступалися із рахунком 18:19. Але саме після шостої дуелі Україна вирвалася вперед та не віддала лідерство у поєдинку.

У підсумку збірна України здобула перемогу з рахунком 45:36 та путівку до чвертьфіналу чемпіонату світу 2025.

На жаль, у поєдинку за вихід до півфіналу українки поступилися команді Італії – 34:45.

Нагадаємо, що вчора, 27 липня, Аліна Комащук здобула бронзову медаль чемпіонату світу 2025 року.