На заміну росіянину: провідна кіберспортивна команда підписала гравця Monte

Німецька організація G2 підписала польського гравця Олека "Hades" Міскевич, контракт якого належить українській кіберспортивній команді Monte.

Про це повідомляє пресслужба "самураїв".

Орендна угода розрахована до кінця червня цього року. Міскевич замінить у команді другого найкращого гравця 2024 року Іллю "M0NESY" Осіпова з Росії, який напередодні перейшов до саудівського клубу Falcons.

Roster update: hades will be joining G2 until the end of June on loan from @Monte_Esports



Welcome @hadesCS2, let's steal the Major 💪 pic.twitter.com/0v5PS9YzI6 — G2 CS (@G2CSGO) April 15, 2025

Короткострокова угода з Monte означає те, що G2 мають намір зберегти цей склад до найпрестижнішого турніру сезону BLAST.tv Austin Major.

Зауважимо, що "Hades" возз'єднався з капітаном "самураїв" Янушем "Snax" Погожельським, з яким вони грали в ENCE на турнірі IEM Dallas у 2022 році.