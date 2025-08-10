🥇Мочульський став триразовим чемпіоном Всесвітніх ігор з джиу-джитсу

Український спортсмен Богдан Мочульський став переможцем змагань з джиу-джитсу на Всесвітніх іграх 2025 року, які проходять в китайському Ченду.

Сьогодні, 10 серпня, 29-річний українець у статусі чинного чемпіона дійшов до фіналу у ваговій категорії до 62 кг, де він зустрівся з представником Нідерландів Екко ван дер Веєром.

У боротьбі за золоту медаль Богдан здолав свого опонента із рахунком 17:12 та захистив титул переможця Всесвітніх ігор-2025.

Всесвітні ігри-2025. Джиу-джитсу. Чоловіки. До 62 кг

Богдан Мочульський (Україна); Екко ван дер Веєр (Нідерланди); Аслан Канатбек (Казахстан).

Результати змагань з джиу-джитсу на Всесвітніх іграх-2025

Для України це золото стало вже шостим на Всесвітніх іграх-2025. Завдяки цьому "синьо-жовті" посідають четверте місце в медальному заліку, поступаючись лише Німеччині, Італії та Китаю.

Варто зазначити, що Мочульський втретє поспіль став переможцем Всесвітніх ігор з джиу-джитсу. До цього Богдан перемагав на турнірі в 2017 та 2022 роках. Він зрівнявся зі стрибункою Оленою Мовчан та став другим найбільш титулованим українським спортсменом в історії ВІ.

Нагадаємо, що сьогодні, 10 серпня, українські веслувальники на човнах "Дракон" завоювали одразу чотири комплекти медалей Всесвітніх ігор-2025.

Раніше стало відомо, що Софія Гречко виграла п'яте золото для України на Всесвітніх іграх-2025.