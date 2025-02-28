Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Виконав обіцянку: Зеленський приніс на зустріч із Трампом пояс Усика

Руслан Травкін — 28 лютого 2025, 19:12
Виконав обіцянку: Зеленський приніс на зустріч із Трампом пояс Усика
Трамп і Зеленський
Getty images

Сьогодні, 28 лютого, у Вашингтоні відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом.

Під час спільної прессконференції в Білому домі було помітно, що поруч з українською делегацією розміщено пояс WBC, який належить українському боксеру Олександру Усику (23-0, 14 КО).

Зазначимо, що Зеленський пообіцяв подарувати своєму американському колезі пояс під час телефонної розмови 13 лютого.

Усик подарував пояс WBC президенту України 24 серпня. Боксер згодом пояснив свою мотивацію такого рішення.

Нагадаємо, у травні минулого року Усик став першим з 1999 року абсолютним чемпіоном світу в хевівейті, перемігши британця Тайсона Ф’юрі роздільним рішенням суддів.

У грудні 37-річний українець переміг Ф’юрі й у реванші, цього разу одностайним рішенням суддів. Проте абсолютне чемпіонство в дивізіоні не стояло на кону, оскільки влітку Усик добровільно звільнив титул IBF. Нині цей пояс належить іншому британцеві Даніелю Дюбуа.

Дональд Трамп Олександр Усик Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Прокуратура Румунії відпустила зіркового кікбоксера до США: його звинувачували в зґвалтуванні і торгівлі людьми
Екстренер Лейпцига: Не розумію риторику Трампа щодо Канади
Минулого разу проігнорували. Чемпіон Супербоулу планує відвідати Білий дім
Ексгравець Карпат і Краковії: Трамп обрав сторону агресора
MAGA – це нацисти: колишній гравець НФЛ заарештований за критику політики Трампа

Останні новини