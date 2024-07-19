Віталій Кличко: Я дивом вижив

Сьогодні Віталію Кличко виповнюється 53 роки.

Автору цих рядків пощастило працювати на 10 чемпіонських боях Віталія Кличка. Багато разів робив з Віталієм ексклюзивні інтерв’ю. В цьому матеріалі приводжу квінтесенцію відповідей легенди світового боксу.

Казка дітям

За час каденції Віталія Кличка на посту мера Києва в столиці України відбулася двозначна кількість міжнародних спортивних подій — від фіналу Ліги чемпіонів-2018 з футболу до конвенції WBC c приїздом Леннокса Льюїса, Евандера Холіфілда, Оскара де ла Хойя та інших зірок світового боксу. Тож, не зважаючи на те, що свій останній бій Віталій провів у вересні 2012 року, спорт не пішов з його життя.

"Якось читав своїм дітям казку про Гуллівера, — пригадував історію в розмові з автором цих рядків Віталій Кличко, — Пам'ятаєте момент, коли він прийшов до тями на березі після шторму і зрозумів, що зв'язаний по руках і ногах? Ниточки маленькі, тоненькі, але їх так багато, що Гуллівер не може поворухнути ні рукою, ні ногою. Читав цю казку дітям, і приходило ясне розуміння: в моєму житті все відбувається точно так само, як у Гуллівера. Взяти обрізати всі ниточки, розвернутися на 180 градусів і сказати собі: "Відсьогодні починаю нове життя з нуля, а все що було — в минулому!" — не можу. Тепер знаю точно: можу змінити боксерський ринг на політичний, освоїти нову для себе сферу діяльності. Але піти зі спорту не зможу ніколи!

Володимир Кличко зізнавався, що був спокійною дитиною. На відміну від свого брата.

"Я був дуже спритним і нерідко через це страждав, — зізнавався Віталій. — У дитинстві у мене був іграшковий ведмедик, який гарчав і "пив" з бочки мед. Одного разу я проковтнув ключик, яким його заводили. Потім з'ясувалося, що він потрапив у легені, і я буквально дивом вижив".

Як Кличка примушували носити воду

Батько Віталія Володимир Кличко-старший був військовим. І це наклало відбиток на виховання майбутньої зірки світового боксу.

"Батько почав брати мене на полігон в 13 років, — пригадував Віталій Кличко. — Це було вже в Чехословаччині. Я навчився стріляти і з автомата, і з пістолета. Батьківське виховання потім дуже допомогло. У тій же армії. Пам'ятаю, тільки видали форму, як один "дід" командирським тоном наказав мені носити воду. Габаритами "дід" був у два рази менше, ніж я. Я відповів, що буду виконувати тільки накази старших за званням, а він такий же, як і я, — рядовий. Відповідь "старому" не сподобався, але поодинці зв'язуватися зі мною він не став. Побіг до своїх за підмогою. Вийшла б знатна бійка, але черговий по частині розвів нас в різні боки. Напруга спала тільки на наступний день, коли вранці на побудові оголосили, що серед новачків є чемпіон країни Віталій Кличко. Після неї "дід" до мене сам підійшов і примирливим тоном протягнув: "Що ж ти мені про це раніше не сказав?".

Ще до армії Віталій працював в Києві екскурсоводом.

"У Києві в бюро молодіжного туризму "Супутник" проходив виробничу практику, — підтверджував Віталій. — Іноді про цю професію згадую — пам'ятаю, як проводив у Києві екскурсію для Майка Тайсона. Спочатку здивувався, коли перед входом в Лавру Тайсон зняв кросівки та зайшов у храм босоніж. Потім згадав, що Майк — мусульманин, а у них прийнято в храм заходити роззутими".

Під час професійної боксерської кар'єри Віталій Кличко виграв 45 боїв, з них 41 — нокаутом. Якось запитав його, чи не було шкода своїх суперників?

"У боксі є правила, яких потрібно дотримуватися, у них немає нічого про жалість до опонентів, — парував Віталій. — Коли боксував, думав не про жалість, а про точність удару. Суперник завжди розуміє, на що він йде. Так не тільки в боксі. Мені подобається приказка: бокс — один з найжорстокіших видів спорту, який найбільше схожий на життя".

На концертах AC/DC

За час своєї професійної боксерської кар'єри Віталій Кличко виходив в ринг під різні композиції, з яких варто виділити три основні: Ріхарда Вагнера "Так говорив Заратустра", Тіни Тернер "Simply The Best" і Eagles "Hotel California". З осені 2008 року до завершення своєї активної спортивної кар'єри під час виходу в ринг звучав AC/DC "Hells Bells". Вибір цієї композиції не випадковий — Віталію подобалася творчість австралійської рок—групи, більш того, він був на 20 концертах AC/DC.

Максим Розенко, Чемпіон