Ви будете плакати вдома, – Кроуфорд відповів фанатам Канело на пресконференції

Володар поясу WBA у першій середній вазі Теренс Кроуфорд (41-0, 31 КО) відповів фанатам абсолютного чемпіона у другій середній Сауля Альвареса (63-2-2, 39 KO), які освистували його під час пресконференції в Нью-Йорку.

Слова Кроуфорда передає The Ring.

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"Всі люди в залі, які мене освистують, будуть плакати, коли повернуться додому", – сказав Кроуфорд.

"All the people in the stands that boo me, they're gonna cry when they go home."



Terence Crawford for a message for Canelo Alvarez's fans 👀#CaneloCrawford live on Netflix l Sept 13th in Las Vegas 🥊 pic.twitter.com/SGsqE0eBxg — Ring Magazine (@ringmagazine) June 22, 2025

Бій Кроуфорд – Канело відбудеться 13 вересня у Лас-Вегасі. Пряма трансляція буде доступна на Netflix. Напередодні боксери провели другу битву поглядів. Також стало відомо, що на кону стоятиме спеціальний пояс The Ring.

Нагадаємо, Теренс Кроуфорд у серпні дебютував в першій середній вазі. Він у 12-раундовому поєдинку переміг узбекистанського боксера Ісраїла Мадрімова (10-1-1, 7 КО).

Раніше Теренс, оцінюючи майбутній бій, заявив, що непереможних боксерів не існує.