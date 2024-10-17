Український ексчемпіон світу отримав інвалідність другої групи

Колишній міжконтинентальний чемпіон WBA, IBO та WBO В’ячеслав Узєлков (30-4, 19 КО) отримав інвалідність другої групи.

Про це розповів Узєлков в Instagram.

У квітні боксер переніс операцію на серці через виявлений тромб.

"Ну що, з Майстер спорту міжнародного класу перетворився на інваліда другої групи. "Дякую" тим людям, які причетні. Але живу далі й руки не склав. Господь виділив мені шанс", – сказав Узєлков.

Нагадаємо, професійну кар’єру в боксі Узєлков завершив майже 10 років тому. У 2017-му він потрапив у ДТП, збивши під Києвом лося. Тоді боксер написав, що в нього був третій день народження.