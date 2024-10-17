Усик взяв участь у створенні відеогри про бокс

Чемпіон WBO, WBA, WBC в надважкій вазі Олександр Усик (22-0, 14 КО) став одним із героїв нової боксерської відеогри Undisputed.

Про це він повідомив у Instagram.

"Я пишаюся бути в першій великій відеогрі про бокс за останні 10 років. Undisputed Standard Edition доступна на Xbox X|S, PS5 и Steam!" – написав Усик, прикріпивши відео геймплею.

Реліз Undisputed відбувся 11 жовтня. Окрім Усика, можна також зіграти за Тайсона Ф’юрі, Мохаммеда Алі, Сауля "Канело" Альвареса, Теренса Кроуфорда та інших топових боксерів. Останньою ліцензійною грою про бокс до Undisputed був Fight Night Champion 2011.