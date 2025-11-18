Усик вперше прокоментував рішення відмовитись від титулу WBO
Чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик (24-0, 15 КО) прокоментував своє рішення відмовитися від титулу WBO.
Свої слова він опублікував в Instagram.
"Доброго ранку всім. Дякую WBO за те, що були зі мною", – йдеться у повідомленні.
Таким чином, Усик втратив звання абсолютного чемпіона світу з боксу. Наразі українець продовжує володіти поясами IBF, WBA та WBC. Новим чемпіоном WBO став Фабіо Вордлі.
Нагадаємо, раніше британець нокаутував Джозефа Паркера в 11 раунді. Очікувалося, що тріумфатор зустрічі мати право бути №1 серед претендентів на зустріч у ринзі з Усиком.
Українець свій останній бій провів у липні, коли нокаутував Даніеля Дюбуа та вдруге став абсолютним чемпіоном у гевівейті.