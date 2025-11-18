Українська правда
Усик вперше прокоментував рішення відмовитись від титулу WBO

Микола Дендак — 18 листопада 2025, 11:46
Чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик (24-0, 15 КО) прокоментував своє рішення відмовитися від титулу WBO.

Свої слова він опублікував в Instagram.

"Доброго ранку всім. Дякую WBO за те, що були зі мною", – йдеться у повідомленні.

Таким чином, Усик втратив звання абсолютного чемпіона світу з боксу. Наразі українець продовжує володіти поясами IBF, WBA та WBC. Новим чемпіоном WBO став Фабіо Вордлі.

Нагадаємо, раніше британець нокаутував Джозефа Паркера в 11 раунді. Очікувалося, що тріумфатор зустрічі мати право бути №1 серед претендентів на зустріч у ринзі з Усиком.

Українець свій останній бій провів у липні, коли нокаутував Даніеля Дюбуа та вдруге став абсолютним чемпіоном у гевівейті.

