Усик може провести наступний бій на початку 2026-го року: Лапін назвав суперника

Абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик (24-0, 15 КО) свій наступний бій може провести на початку 2026-го року.

Про це у коментарі Seconds Out повідомив директор команди українського боксера Сергій Лапін.

"Ми зараз працюємо над наступним боєм. Майже кожен боєць кинув виклик Полу. Нам цікавий бій в ММА. Якщо все складеться добре в перемовинах, то бій з Полом відбудеться на початку 2026 року", – сказав Лапін.

Нагадаємо, Олександр Усик нокаутував британця Даніеля Дюбуа та вдруге став абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі (понад 90,72 кг). Українець став першим, з часів Мохаммеда Аллі, кому підкорилося це досягнення.

Після бою Усик провів битву поглядів із Джейком Полом. Окрім того, український чемпіон заявив про можливий третій поєдинок із Ф'юрі, а промоутер Френк Воррен розповів, що WBO вимагатиме захисту титулу проти Джозефа Паркера.