Хто переможе у бою-реванші Усик – Ф'юрі: прогноз Чемпіона

Вже у цю суботу, 21 грудня, на всіх любителів боксу очікуватиме мегафайт між чемпіоном світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO та IBO Олександром Усиком (22-0, 14 КО) та британцем Тайсоном Ф'юрі (34-1-1, 24 КО).

Більшість експертів пророкують схожий сценарій до першого поєдинку та вважають, що він вирішиться рішенням суддів. Чемпіон же вирішив розпитати своїх журналістів щодо переможця бою.

Олександр Усик та Тайсон Ф'юрі Getty Images

Прогноз редакції Чемпіона

Андрій Твердохліб, перемога Ф'юрі роздільним рішенням

У першому поєдинку я ставив на "Циганського короля" й перші 6 раундів підтверджували мою правоту. Однак далі сталося побиття Ф'юрі... Думаю, ледь не ключовим фактором стане фізична форма та функціональна готовність британця. У кондиціях українського чемпіона сумнівів немає.

Також не слід обходити поза увагою фінансовий бік. Я упевнений, організатори залюбки зроблять і ще потужніше продадуть ймовірний третій бій. Це буде зробити простіше та логічніше у випадку перемоги Ф'юрі. Вважаю, ми знову отримаємо дуже рівний поєдинок з роздільним рішенням суддів. На користь Тайсона Ф'юрі.

Микола Дендак, перемога Ф'юрі нокаутом

Я звик довіряти цифрам, особливо коли вони підтверджуються не одним боєм. І за всіма цифрами Усику вкрай важко дадуться перші 6 раундів проти "Циганського короля". У першому поєдинку старт був повністю за Тайсоном, і в якийсь момент стало лячно за нашого боксера.

Зараз я вважаю, що Усик не зможе витримати цей тиск від британця. Тому моєю ставкою стане перемога Ф'юрі нокаутом. А перед цим українець вперше в кар'єрі побуває у нокдауні.

Якщо спитаєте, чому, то все просто. Мені здається, що статус фаворита зіграє не на користь Олександра, який в певному сенсі недооцінить Ф'юрі. Тайсон же підійде до цього бою більш підготовленим і злим. Ну і не слід забувати, що трилогія Усик – Ф'юрі буде вкрай вигідною для усіх сторін (окрім, хіба що, українця).

Тайсон Ф'юрі Getty Images

Станіслав Лисак, перемога Ф'юрі одноголосним рішенням

Бій-реванш Усик – Ф'юрі 2 ще більш неоднозначний за перший поєдинок. З одного боку українець продемонстрував, що здатен перебоксувати британця, враховуючи, що початок бою за абсолюта був саме за Ф'юрі.

З іншої сторони, а чи праймового Тайсона Ф'юрі ми побачили у травні? Чи міг "Циганський король" краще підготуватися до реваншу? Мені здається, що так, тож ставлю на перемогу Ф'юрі за очками та продовження трилогії у 2025 році.

Денис Шаховець, нічия

Очікую, що бій пройде за схожим сценарієм на той, що ми побачили у травні цього року. Передбачаю лише більш "брудний" бокс від Ф'юрі, який спробує за будь-яку ціну взяти реванш і забрати собі титули.

Для Усика, на мою думку, це буде одне з найважчих випробувань у кар'єрі. На користь Тайсона говорить той факт, що він має за плечима досвід успішної трилогії з тим же Деонтеєм Вайлдером після не надто вдалого першого бою. Це свідчить про те, що "Циганський король" уміє аналізувати свої помилки.

Водночас я не вважаю Усика аутсайдером. Шанси обох боксерів на перемогу оцінюю як рівні. І щось мені підказує, що буде нічия і згодом трилогія, або ж ще одне роздільне рішення. Утім, це хевівейт, де статися може будь-що.

Максим Розенко, перемога Усика роздільним рішенням

Олександр Усик Пресслужба Riyadh Season

Олександр Булава, перемога Ф'юрі роздільним рішенням

Вважаю, що нас очікує рівний бій, який можливо буде дещо схожим з першим поєдинком. Боксери добре вивчили один одного, тому не буде сюрпризів на ринзі. Тайсон врахує помилки першого поєдинку та буде користуватися своєю фізичною перевагою.

Усик намагатиметься використовувати свою швидкість та бомбардуватиме суперника ударами. Обоє є найкращими боксерами 10-річчя та повинні зійтися у третьому поєдинку. Тому, цього разу поставлю на перемогу британця рішенням суддів.

Кирило Стадниченко, дострокова перемога Усика

Усик, безумовно, є фаворитом другого бою. Він повністю домінував у першому бою, навіть попри те, що судді віддали йому перемогу лише роздільним рішенням. До речі, він мав вигравати достроково перший бій.

Зараз в Олександра є психологічна перевага. Він залишається непереможеним боксером, у той час, як Ф’юрі вже відчув смак поразки. До того ж Ф'юрі передбачуваний боксер, який навряд чи зможе щось вигадати, змінитися в другому бої. А того британця, якого ми бачили в першому бої, Олександр впевнено переможе й у другому. Вважаю, що Усик виграє бій достроково, у 9-10 раундах.

Богдан Войченко, перемога Усика роздільним рішенням

Дуже дивно бачити "Циганського короля" у такому пригніченому стані. Ментальні проблеми видно неозброєним оком, проте чи зіграє це в плюс, чи в мінус?

У цьому випадку треба відштовхуватися від форми Олександра, який, як на мене, зараз може здолати кого завгодно у боксі. Українець впевнений у своїх силах, вже вивчив опонента та те, як він боксує.

Не вірю у те, що бій завершиться достроково, тому прогнозую перемогу Усика "на тоненького" за очками. Можливо, це буде більш впевнений тріумф, але те, як судді "підтоплюють" за Ф’юрі точно не зіграє на руку нашому козаку.

Зауважимо, що на думку ліцензійного оператора Favbet, фаворитом другого поєдинку Усик – Ф’юрі є чинний чемпіон світу. Ставки на перемогу Усика можна зробити з коефіцієнтом 1,70, тоді як успіх британця оцінюється котируванням 2,55. На нічию дають 15,00.

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